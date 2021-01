'Decreti urgenti in Aula, poi al voto Stop con questo squallido teatrino' (Di domenica 31 gennaio 2021) "Decreti urgenti su ospedali e vaccini, su riapertura scuole e difesa del lavoro, sui rimborsi alle imprese e sull’utilizzo dei fondi europei, e poi subito alvoto! Senza perdere più tempo. Basta con questo squallido e vergognoso teatrino". Lo afferma ad Affaritaliani.it il... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 31 gennaio 2021) "su ospedali e vaccini, su riapertura scuole e difesa del lavoro, sui rimborsi alle imprese e sull’utilizzo dei fondi europei, e poi subito al! Senza perdere più tempo. Basta cone vergognoso". Lo afferma ad Affaritaliani.it il... Segui su affaritaliani.it

fattoquotidiano : Il costituzionalista: “Governo in carica per gli affari correnti può gestire pandemia e decreti economici urgenti.… - Affaritaliani : Governo, Salvini: 'Decreti urgenti subito in Aula, poi al voto' - CalifanoRosy : RT @fattoquotidiano: Il costituzionalista: “Governo in carica per gli affari correnti può gestire pandemia e decreti economici urgenti. Il… - Luanastretti1 : RT @Fragment_84: @Luanastretti1 I decreti urgenti sono tutti votabili e convertibili nel frattempo, per il resto si può confidare in un sac… - Fragment_84 : RT @Fragment_84: @Luanastretti1 I decreti urgenti sono tutti votabili e convertibili nel frattempo, per il resto si può confidare in un sac… -