Crotone-Genoa 0-3: Destro guida i Grifoni con una doppietta (Di domenica 31 gennaio 2021) E’ un Genoa spettacolare quello che si è presentato allo Scida di Crotone. Il perchè è facile intuirlo: efficacia, cinismo e amministrazione. I Grifoni guidati da Ballardini si confermano come una squadra totalmente rinnovata rispetto a quella opaca di inizio stagione, vincendo 3-0 a Crotone. Complice una rinnovata consapevolezza dei propri mezzi e una rinfrescata capacità tecnica. Destro è l’esempio: è il calciatore che ha messo a segno pià reti di tutta la Serie A da dicembre. La sfida è stata decisa dall’ex Roma e Milan con una doppietta, nel mezzo ha trovato la rete anche Czyborra, ormai pedina fondamentale di questo Genoa targato Ballardini. Crotone-Genoa: formazioni e dove vederla in tv Come è andata ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 31 gennaio 2021) E’ unspettacolare quello che si è presentato allo Scida di. Il perchè è facile intuirlo: efficacia, cinismo e amministrazione. Iti da Ballardini si confermano come una squadra totalmente rinnovata rispetto a quella opaca di inizio stagione, vincendo 3-0 a. Complice una rinnovata consapevolezza dei propri mezzi e una rinfrescata capacità tecnica.è l’esempio: è il calciatore che ha messo a segno pià reti di tutta la Serie A da dicembre. La sfida è stata decisa dall’ex Roma e Milan con una, nel mezzo ha trovato la rete anche Czyborra, ormai pedina fondamentale di questotargato Ballardini.: formazioni e dove vederla in tv Come è andata ...

OptaPaolo : 8 - A partire da metà dicembre 2020, Mattia #Destro è il giocatore che ha segnato più gol in Serie A (8). Cecchino.… - SkySport : CROTONE-GENOA 0-3 Risultato finale ? ? #Destro (24') ? #Czyborra (29') ? #Destro (51') ?? - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - VincenzoTr75 : RT @pisto_gol: Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 6pt in 12 partite-media 0.50-a 14 pt in 7 partite-media 2.0-gli stessi racc… - pasqualinipatri : Serie A, il Genoa rifila tre gol al Crotone. Il Sassuolo pareggia allo scadere -