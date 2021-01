Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2021: Granerud allunga ulteriormente su Eisenbichler e Stoch, 4° Zyla (Di domenica 31 gennaio 2021) La dodicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2020-2021 di salto con gli sci maschile è andata in archivio a Willingen con il doppio successo di Halvor Egner Granerud, sempre più leader della Classifica generale. Il norvegese può contare adesso su un margine di 318 punti nei confronti del tedesco Markus Eisenbichler e di 481 sul polacco Kamil Stoch. Da registrare il passo avanti di Piotr Zyla, ora 4° grazie al podio odierno. Di seguito la Classifica generale di Coppa del Mondo 2020-2021 di salto con gli sci maschile dopo Willingen: Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo salto CON ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) La dodicesima tappa stagionale delladel2020-dicon gli sci maschile è andata in archivio a Willingen con il doppio successo di Halvor Egner, sempre più leader dellagenerale. Il norvegese può contare adesso su un margine di 318 punti nei confronti del tedesco Markuse di 481 sul polacco Kamil. Da registrare il passo avanti di Piotr, ora 4° grazie al podio odierno. Di seguito lagenerale didel2020-dicon gli sci maschile dopo Willingen:GENERALEDELCON ...

