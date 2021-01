C’è posta per te, un ragazzo stupisce tutti umiliando la madre in studio (Di domenica 31 gennaio 2021) Ieri sera a C’è posta per te è stata raccontata una storia di una madre e di un figlio. Le loro vite sono divise oramai da cinque anni e la donna ha pensato di riallacciare i rapporti grazie all’aiuto di Maria De Filippi. Ma il ragazzo non ne voleva proprio sapere, dicendo anche delle frasi dure nello studio di Canale 5. Ecco cosa è successo >> “C’è posta per te”, Alessandro e Florinda ancora insieme? Spunta “retroscena no vax” C’è posta per te: madre e figlio Nella puntata di Sabato 30 Gennaio 2021 si sono alternate storie di famiglie, di coppie e di amori perduti. I partecipanti si sono chiariti davanti all’occhio vigile di Maria De Filippi che conduce questo programma da ben 21 anni. Ma quello che è successo ieri, nonostante la conduttrice ne abbia viste di ... Leggi su urbanpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Ieri sera a C’èper te è stata raccontata una storia di unae di un figlio. Le loro vite sono divise oramai da cinque anni e la donna ha pensato di riallacciare i rapporti grazie all’aiuto di Maria De Filippi. Ma ilnon ne voleva proprio sapere, dicendo anche delle frasi dure nellodi Canale 5. Ecco cosa è successo >> “C’èper te”, Alessandro e Florinda ancora insieme? Spunta “retroscena no vax” C’èper te:e figlio Nella puntata di Sabato 30 Gennaio 2021 si sono alternate storie di famiglie, di coppie e di amori perduti. I partecipanti si sono chiariti davanti all’occhio vigile di Maria De Filippi che conduce questo programma da ben 21 anni. Ma quello che è successo ieri, nonostante la conduttrice ne abbia viste di ...

CereaLuigi : @MatteoSoragna @parallelecinico C'è posta per te è di un elevatissimo livello culturale ,buona sfortuna - comeluicelletti : oh no, a c'è posta per te hanno trasmesso una storia misogina e medievale. Aspetta fammi condividere millemila vide… - filonmymind : RT @FALLINGVX: il sabato è il maria de filippi day, il pomeriggio amici e la sera c’è posta per te - FeliceRanieri : @foresta233 C'è posta per te. - Pall_Gonfiato : Il fantasista della #Roma ha donato le scarpe con cui si è infortunato contro l' #Olanda -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Etoricoxib Intermedio Crescita del mercato per produttori, regioni, tipo e applicazione; Analisi di produzione, entrate, prezzo e margine lordo al 2030 - Genovagay Genova Gay