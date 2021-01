Ballardini: “I risultati arrivano quando hai calciatori seri e capaci. Strootman è un esempio” (Di domenica 31 gennaio 2021) Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Crotone: “Il Genoa ha dei calciatori seri e capaci, appunto arrivano questi risultati. Ci sono calciatori di spessore e grande esperienza, oltre a questi giocatori io credo che ci sia tanto altro. Abbiamo anche la fortuna di avere Strootman, è un vero esempio, davanti ci sono attaccanti che si completano. Il Genoa è una squadra che gli altri fanno fatica ad affrontare. L’insieme ti porta ad essere compatto avendo sempre l’aiuto del compagno e ti porta a non subire gol da quattro partite”. Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 31 gennaio 2021) Davide, tecnico del Genoa, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Crotone: “Il Genoa ha dei, appuntoquesti. Ci sonodi spessore e grande esperienza, oltre a questi giocatori io credo che ci sia tanto altro. Abbiamo anche la fortuna di avere, è un vero, davanti ci sono attaccanti che si completano. Il Genoa è una squadra che gli altri fanno fatica ad affrontare. L’insieme ti porta ad essere compatto avendo sempre l’aiuto del compagno e ti porta a non subire gol da quattro partite”. Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Noovyis : (Ballardini: “I risultati arrivano quando hai calciatori seri e capaci. Strootman è un esempio”) Playhitmusic - - SMarchesiPR : RT @TMW_radio: ???@AmeliaGoalie a @StadioAperto: '#CFC, non mi aspettavo l'esonero di #Lampard. #Ballardini? Il segreto è l'approccio coi gi… - NickCecca : RT @TMW_radio: ???@AmeliaGoalie a @StadioAperto: '#CFC, non mi aspettavo l'esonero di #Lampard. #Ballardini? Il segreto è l'approccio coi gi… - StadioAperto : RT @TMW_radio: ???@AmeliaGoalie a @StadioAperto: '#CFC, non mi aspettavo l'esonero di #Lampard. #Ballardini? Il segreto è l'approccio coi gi… - francis_welcome : RT @TMW_radio: ???@AmeliaGoalie a @StadioAperto: '#CFC, non mi aspettavo l'esonero di #Lampard. #Ballardini? Il segreto è l'approccio coi gi… -