Assembramenti nella Capitale: interviene la Polizia

A partire da domani, lunedì 1 febbraio 2021, il Lazio tornerà in zona gialla e di conseguenza sarà possibile muoversi più liberamente. Centinaia di persone non hanno però atteso il via libera e già ieri, sabato 30 gennaio 2021, si sono catapultati per le strade e per le piazze di Roma. Gli Assembramenti nella Capitale sono stati molti e ci sono state anche delle risse che hanno costretto la Polizia ad intervenire.

Assembramenti nelle piazze e nelle strade della Capitale

Centinaia di ragazzi, nel tardo pomeriggio di ieri, sono usciti di casa e hanno affollato le piazze e le vie della Capitale creando Assembramenti. Le norme anti-Covid sono state violate numerose volte e gli agenti di Polizia sono intervenuti.

