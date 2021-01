Andrea Orcel: uno dei protagonisti del crac Mps alla guida di Unicredit (Di domenica 31 gennaio 2021) Milano, 31 gen – Il banchiere italiano Andrea Orcel sarà il prossimo amministratore delegato di Unicredit. Mercoledì scorso il cda di Piazza Gae Aulenti ha scelto il sostituto di Jean Pierre Mustier. La decisione è stata salutata con vivo entusiasmo da Pier Carlo Padoan nella veste di presidente del sopracitato gruppo bancario. Per l’ex ministro “Orcel è un solido leader di respiro internazionale. Ha una vasta esperienza e una straordinaria capacità di visione strategica, che sarà essenziale per guidare Unicredit nel futuro”. Non tutti, però, la pensano, però come Padoan. Il Ronaldo della finanza (così è soprannominato il nuovo ad) ha sbagliato troppi goal a porta vuota. Ma prima di criticarlo facciamo un rapido excursus sulla sua carriera. Chi è Andrea ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 31 gennaio 2021) Milano, 31 gen – Il banchiere italianosarà il prossimo amministratore delegato di. Mercoledì scorso il cda di Piazza Gae Aulenti ha scelto il sostituto di Jean Pierre Mustier. La decisione è stata salutata con vivo entusiasmo da Pier Carlo Padoan nella veste di presidente del sopracitato gruppo bancario. Per l’ex ministro “è un solido leader di respiro internazionale. Ha una vasta esperienza e una straordinaria capacità di visione strategica, che sarà essenziale perrenel futuro”. Non tutti, però, la pensano, però come Padoan. Il Ronaldo della finanza (così è soprannominato il nuovo ad) ha sbagliato troppi goal a porta vuota. Ma prima di criticarlo facciamo un rapido excursus sulla sua carriera. Chi è...

