A Day at the Drive | il “match a metà” di Djokovic

I grandi campioni del tennis internazionale stanno tornando in campo, e già si stanno avendo i primi colpi di scena. Nell'attesa che partano le competizioni ufficiali, ad Adelaide, in Australia, è iniziato A Day at the Drive, un'esibizione organizzata per celebrare il centenario del Memorial Drive Tennis Club. La prima sorpresa si è vista in occasione dell'attesa sfida tra il fuoriclasse Novak Djokovic e il giovane talento italiano Jannik Sinner. Il numero 1 serbo del ranking ATP a circa mezz'ora dall'inizio del match ha dato forfait, per poi rientrare all'improvviso nel secondo set, giocando di fatto metà partita. Djokovic in un primo momento aveva rinunciato al confronto con Sinner per la comparsa di una fastidiosa vescica alla base della mano destra. Il campione serbo però ci ha ...

