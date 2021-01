Roma | ufficiale El Shaarawy | Voglio lottare per questa maglia

OfficialASRoma : Bentornato, @OfficialEl92! ???? ?? - DiMarzio : #Calciomercato | Ufficiale il ritorno di #ElShaarawy alla #Roma - DiMarzio : #Musacchio arrivato a Roma per firmare con la #Lazio - cmlh24 : RT @OfficialASRoma: Bentornato, @OfficialEl92! ???? ?? - lollozaniolo : RT @OfficialASRoma: Bentornato, @OfficialEl92! ???? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ufficiale

- Stephan El Shaarawy finalmente è pronto a cominciare la sua seconda avventura con la maglia della. L'attaccante ieri ha sostenuto le visite mediche e questo pomeriggio ha firmato il contratto con il club giallorosso fino al 2023.Finalmente è: Stephan El Shaarawy è di nuovo un giocatore della. Un anno e mezzo dopo l'addio, che è stato quindi solo un arrivederci, con direzione Shanghai e a cinque anni dalla prima volta nella ...ROMA, 30 GEN - Dopo le visite è il momento dell'ufficialità, El Shaarawy è un nuovo giocatore della Roma. Lo si legge in un comunicato del club con le prime parole dell'esterno giallorosso dopo il suo ...Ufficiale il ritorno del Faraone Come nella precedente esperienza alla Roma tra il 2016 e il 2019, Stephan El Shaarawy anche nel suo secondo capitolo in giallorosso indosserà la maglia numero 92, anno ...