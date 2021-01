Recovery, Cgia: ogni anno l'Italia spende 700 mld in più (Di sabato 30 gennaio 2021) La ripresa economica dell'Italia è legata ai 211 miliardi di euro messi a disposizione dall'Ue con il Recovery Fund. Lo sottolinea la Cgia, ricordando che si tratta di risorse importanti che saremo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 30 gennaio 2021) La ripresa economica dell'è legata ai 211 miliardi di euro messi a disposizione dall'Ue con ilFund. Lo sottolinea la, ricordando che si tratta di risorse importanti che saremo ...

MediasetTgcom24 : Recovery, Cgia: ogni anno l'Italia spende 700 mld in più #recoveryfund - zazoomblog : Recovery Cgia: ogni anno lItalia spende 700 mld in più - #Recovery #Cgia: #lItalia #spende - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Recovery, Cgia: ogni anno l'Italia spende 700 mld in più #recoveryfund - FarodiRoma : Per il nuovo Governo il tema cruciale sarà la spesa pubblica. CGIA: il Recovery Plan sia l’occasione per renderla p… - AnsaVeneto : Recovery: Cgia, ogni anno l'Italia spende 700 mld in più. Prossimo Governo pensi come impiegare ogni anno i 900 mld… -