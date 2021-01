Pirlo commenta la vittoria contro la Sampdoria

(Di sabato 30 gennaio 2021) . Al termine dellaper 2-0 il tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport ha affermato: “Non abbiamo mai pensato di dover prender per forza un attaccante. Abbiamo giocatori che sanno adattarsi in quel ruolo come Chiesa e Kulusevski, ma anche Ramsey ha fatto la seconda punta. Riusciamo sempre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le probabili formazioni di Juventus-, 1^ giornata Serie A Il Milan vince il derby 1-2, il riepilogo del sabato di Serie A La conferenza stampa dialla vigilia della sfida col Benevento-Juventus, le probabili formazioni e diretta tv Benevento-Juventus, probabili formazioni e dove seguire la diretta Benevento-Juventus 1-1 il risultato finale. Il post-partita

La Juventus passa 2 - 0 sul campo della Sampdoria, il tecnico bianconero Andrea a Sky Sport al termine dell'incontro: 'Chiesa? Ha portato energia, freschezza, fame. Giocatore giovane arrivato in una grande squadra, si è approcciato con grandi campioni e grandi ... Sampdoria - Juventus 0 - 2 Audero 6,5 : la Juve gli segna da due metri in ... poi si becca il giallo per fermare una ripartenza della squadra di). Thorsby 5,5 : Ranieri lo ... Pirlo: "Chiesa si è sbloccato. Ronaldo? Va bene anche se non segna…" Sulla partita: "Abbiamo fatto una grande gara, è un peccato non aver chiuso la gara nel primo tempo. Il 2-0 è arrivato un po' tardi ...