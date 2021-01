(Di sabato 30 gennaio 2021) Ennesimo matrimonio per. Ufficialmente si tratta del quinto, poiché ad oggi non è ancora chiaro se l’unione con Jon Peters sia stata ufficiale o meno. È stata proprio la pin-up degli Anni ’90 a dare l’annuncio della celebrazione delle nozze con Dan Hayhurst, la sua guardia del corpo. L’attrice ha rivelato al Daily Mail che la cerimonia si è tenuta in gran segreto nel giorno della vigilia di Natale: un evento del tutto privato organizzato presso la sua tenuta canadese e senza la presenza di parenti e amici.e Dan sono stati uniti in matrimonio da un pastore locale all’interno del grande cortile della residenza di Vancouver dell’ex modella. Durante la cerimonia laindossava un abito bianco piuttosto tradizionale con un lungo velo, mentre Hayhurst aveva pantaloni neri e camicia ...

MoliPietro : Pamela Anderson si è sposata per la 5ª volta - 7fXOgueyiTZBuR7 : RT @Kevin10919728: NICOLE EGGERT & PAMELA ANDERSON - WitchezGarden : 3 inch MINI Pamela Anderson #Mermaid #Cellphone #VINYL #STICKER #ART #DECAL #giftideas #Gift #SexyPinUpStickers - LPetsinis : RT @Kevin10919728: NICOLE EGGERT & PAMELA ANDERSON - AmaoloSonia : Pamela Anderson annuncia l'addio ai social -

Ultime Notizie dalla rete : Pamela Anderson

Vanity Fair Italia

... tempo di ripercorrere i gossip e le storie più appassionanti della settimana appena trascorsa, ecco cosa è accaduto nelle vite delle star: dal sesto matrimonio (inatteso) di, all' ...Sesto matrimonio per la 53enne. L'attrice, bagnina nella serie tivù Baywatch, ha sposato in segreto in Canada la sua guardia del corpo. Si tratta di Dan Hayhurst. A rivelarlo lei stessa con un post su Instagram. La ...Ennesimo matrimonio per Pamela Anderson: l'ex diva di Baywatch si è sposata in segreto a dicembre con la sua guardia del corpo.Quinto matrimonio per Pamela Anderson. L’attrice, bagnina nella serie Baywatch, ha sposato in segreto in Canada la sua guardia del corpo. Si tratta di Dan Hayhurst. A rivelarlo lei stessa con un post ...