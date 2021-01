Olgiate Comasco | armi e droga in casa | arrestato 36enne

(Di sabato 30 gennaio 2021)(Como), 30 gennaio 2021 -sono state sequestrate a un trentaseienne residente in paese , poi tratto in arresto dai carabinieri della stazione di. L'uomo ...

IL GIORNO

I carabinieri della stazione di Olgiate Comasco, nel pomeriggio di venerdì, hanno arrestato un 36enne del paese. L'uomo, dopo una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di numerose armi e di sostanze stupefacenti.