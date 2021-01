Napoli-Parma, attenzione a quei 2: Sepe e Grassi cercano il riscatto (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Domani i ragazzi di Gattuso scenderanno in campo, per la prima partita del girone di ritorno, contro il Parma alle ore 18:00. Tra le file dei gialloblù ci saranno due ex azzurri in cerca di riscatto, Luigi Sepe e Alberto Grassi. Per quanto riguarda il numero 1 crociato, Luigi Sepe, ha vestito la maglia azzurra in due diverse occasione. Nell’anno 2008-09 dove ha collezionato una sola presenza e nel biennio 2016-2018 dove ha collezionato un’altra presenza in campionato e due invece in Coppa Italia. Il centrocampista Alberto Grassi invece ha vestito la casacca del Napoli per soli 6 mesi, da gennaio a giugno del 2016, senza però mai scendere in campo neanche un minuto. Entrambi avranno il dente avvelenato. Da una parte ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Domani i ragazzi di Gattuso scenderanno in campo, per la prima partita del girone di ritorno, contro ilalle ore 18:00. Tra le file dei gialloblù ci saranno due ex azzurri in cerca di, Luigie Alberto. Per quanto riguarda il numero 1 crociato, Luigi, ha vestito la maglia azzurra in due diverse occasione. Nell’anno 2008-09 dove ha collezionato una sola presenza e nel biennio 2016-2018 dove ha collezionato un’altra presenza in campionato e due invece in Coppa Italia. Il centrocampista Albertoinvece ha vestito la casacca delper soli 6 mesi, da gennaio a giugno del 2016, senza però mai scendere in campo neanche un minuto. Entrambi avranno il dente avvelenato. Da una parte ...

reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre Milano, Roma, Napoli, Parma, Torino: in tutto oltre 20 comuni italiani ha… - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - Fantacalcio : Napoli, le ultime in vista del Parma: Mertens in dubbio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Di Lorenzo ricorda l'appuntamento con Napoli-Parma - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Di Lorenzo ricorda l'appuntamento con Napoli-Parma -