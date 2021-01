Mattarella chiama Fico, prova finale per la maggioranza (Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - L'Italia è in emergenza, serve un governo in tempi rapidi al Paese, una maggioranza disponibile a sostenere il governo c'è ma va verificata, pallottoliere alla mano, la solidità dei suoi numeri e vanno smussati alcuni spigoli. Sono questi i pilastri che reggono la “iniziativa” assunta da Sergio Mattarella: incaricare il presidente della Camera, Roberto Fico, con un mandato esplorativo. Due i paletti posti dal Capo dello Stato, il perimetro definito e i tempi rapidi. Fico dovrà quindi verificare se i partiti che sostengono l'attuale maggioranza sono ancora disposti, nonostante le frizioni delle scorse settimane, a restare insieme, sondando quindi solo M5s, Pd, Leu, Iv, Autonomie ed Europeisti. E dovrà farlo a spron battente, per riportare l'esito della sua verifica entro martedì al Capo dello ... Leggi su agi (Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - L'Italia è in emergenza, serve un governo in tempi rapidi al Paese, unadisponibile a sostenere il governo c'è ma va verificata, pallottoliere alla mano, la solidità dei suoi numeri e vanno smussati alcuni spigoli. Sono questi i pilastri che reggono la “iniziativa” assunta da Sergio: incaricare il presidente della Camera, Roberto, con un mandato esplorativo. Due i paletti posti dal Capo dello Stato, il perimetro definito e i tempi rapidi.dovrà quindi verificare se i partiti che sostengono l'attualesono ancora disposti, nonostante le frizioni delle scorse settimane, a restare insieme, sondando quindi solo M5s, Pd, Leu, Iv, Autonomie ed Europeisti. E dovrà farlo a spron battente, per riportare l'esito della sua verifica entro martedì al Capo dello ...

giomo2 : RT @Agenzia_Italia: Mattarella chiama Fico, prova finale per la maggioranza - infoitinterno : Mattarella chiama Fico, prova finale per la maggioranza - fisco24_info : Mattarella chiama Fico, prova finale per la maggioranza: AGI - L'Italia è in emergenza, serve un governo in tempi r… - innuendisoloio : #Mattarella chiama #Fico.....finale di partita - Agenzia_Italia : Mattarella chiama Fico, prova finale per la maggioranza -