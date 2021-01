L’incontro tra Walter Zenga e Andrea al GF VIP 5 | ci si poteva aspettare di più

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 30 gennaio 2021)anche lasciarsi andare a qualche parola di affetto, diverse da quelle usate in diretta al Grande Fratello VIP 5.ha dato l’impressione dell’uomo che non deve chiedere mai e quando c’è di fronte un figlio, forse quella patina costruita in anni e anni di carriera, bisogna anche levarla. Era il tempo dei sentimenti, trapelati poco dallo sguardo di Mister. Chi invece è stato fortemente destabilizzato dalcon suo padre è. Il giovane ha continuato per tutto il tempo a essere scettico, soprattutto rispetto al fatto che suo padre abbia deciso di incontrarlo, dopo anni di silenzio, in una trasmissione televisiva. Cosa che infatti, nel corso della conversazione,ha rimarcato più volte, anche rispondendo alle domande di Signorini. ...