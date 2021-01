Lazio, mossa in controtendenza di Lotito: pagate due mensilità in anticipo (Di sabato 30 gennaio 2021) Due mensilità in anticipo per dare un segnale al proprio club. Claudio Lotito, presidente della Lazio, risponde con una mossa in controtendenza alla diLazione del pagamento degli stipendi dei giocatori concessa dalla Federcalcio. Il numero uno del club biancoceleste, infatti, ha deciso di pagare in anticipo le spettanze di febbraio e marzo 2021 oltre che quella di gennaio. Trattasi di una vera e propria mossa “anticrisi” in un momento particolarmente florido per le casse della Lazio a seguito degli ottimi risultati conseguiti in Champions League. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) Dueinper dare un segnale al proprio club. Claudio, presidente della, risponde con unainalla dine del pagamento degli stipendi dei giocatori concessa dalla Federcalcio. Il numero uno del club biancoceleste, infatti, ha deciso di pagare inle spettanze di febbraio e marzo 2021 oltre che quella di gennaio. Trattasi di una vera e propria“anticrisi” in un momento particolarmente florido per le casse dellaa seguito degli ottimi risultati conseguiti in Champions League. SportFace.

