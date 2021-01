La concorrente del reality show ricoverata in ospedale (Di sabato 30 gennaio 2021) Le sue foto a fine articolo. E' stata ricoverata d'urgenza in ospedale. Lo ha annunciato la 17enne di Trevi, in provincia di Perugia, tramite i suoi profili social. Al momento non ha chiarito il motivo per il quale si trova in ospedale, ma dalle sue testimonianze possiamo dire che le sue condizioni di salute sono buone e stabili, anche se per ora non sa quando potrà tornare a casa. Asia Busciantella, Tik Toker di successo che ha partecipato alla quarta edizione de Il Collegio, ci ha tenuto a tenere informati i suoi follower e ha raccontato le sue giornate, come è solita fare nella vita quotidiana, con dettagliati video racconti pubblicati su Tik Tok. (Continua..) "Stanotte mi hanno ricoverata in ospedale. Questa è la mia stanza, non so per quanto dovrò restarci sinceramente", spiega Asia. "Mi ... Leggi su howtodofor (Di sabato 30 gennaio 2021) Le sue foto a fine articolo. E' statad'urgenza in. Lo ha annunciato la 17enne di Trevi, in provincia di Perugia, tramite i suoi profili social. Al momento non ha chiarito il motivo per il quale si trova in, ma dalle sue testimonianze possiamo dire che le sue condizioni di salute sono buone e stabili, anche se per ora non sa quando potrà tornare a casa. Asia Busciantella, Tik Toker di successo che ha partecipato alla quarta edizione de Il Collegio, ci ha tenuto a tenere informati i suoi follower e ha raccontato le sue giornate, come è solita fare nella vita quotidiana, con dettagliati video racconti pubblicati su Tik Tok. (Continua..) "Stanotte mi hannoin. Questa è la mia stanza, non so per quanto dovrò restarci sinceramente", spiega Asia. "Mi ...

trash_italiano : Il #GFVIP l'altro ieri ha fatto un comunicato per dire che un gossip su un'ex concorrente era falso. Perché non vi… - trash_italiano : Elettra Lamborghini attratta da Rosalinda del #GFVIP: 'me la farei' - 84Tex : RT @mariahsbubble: Ieri Maria Teresa Ruta è diventata la concorrente ad aver ricevuto più nomination nella storia del Grande Fratello, con… - tommania__ : Direi: Stefania è soprattutto questo. Sì, è anche un'ottima concorrente del Gf, ma in primis è una persona magnific… - M_atil_de03 : RT @mariahsbubble: Ieri Maria Teresa Ruta è diventata la concorrente ad aver ricevuto più nomination nella storia del Grande Fratello, con… -