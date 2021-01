Inter femminile, la Coppa Italia per riscattarsi (Di sabato 30 gennaio 2021) L’Inter ha bisogno di ritrovarsi il prima possibile. Il campionato sta proseguendo tra pochi alti e molti bassi, e la squadra, dopo il pesantissimo 0-4 subito contro la Juve, non è riuscita a riscattarsi nell’ultima sfida di campionato contro la Fiorentina, persa alla fine per 3-2. Il calendario offre però un’occasione per il pronto riscatto, con la sfida di oggi pomeriggio, ancora contro la Fiorentina, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Un campionato complicato Con gli ultimi deludenti risultati in campionato la classifica non è molto positiva. Prima della sosta natalizia la squadra era riuscita ad ottenere alcuni risultati importanti, come il pareggio per 1-1 contro l’Empoli o la vittoria contro la San Marino, ma da lì sono poi arrivate tre sconfitte consecutive, dallo 0-1 contro la Florentia fino ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) L’ha bisogno di ritrovarsi il prima possibile. Il campionato sta proseguendo tra pochi alti e molti bassi, e la squadra, dopo il pesantissimo 0-4 subito contro la Juve, non è riuscita anell’ultima sfida di campionato contro la Fiorentina, persa alla fine per 3-2. Il calendario offre però un’occasione per il pronto riscatto, con la sfida di oggi pomeriggio, ancora contro la Fiorentina, valida per i quarti di finale di. Un campionato complicato Con gli ultimi deludenti risultati in campionato la classifica non è molto positiva. Prima della sosta natalizia la squadra era riuscita ad ottenere alcuni risultati importanti, come il pareggio per 1-1 contro l’Empoli o la vittoria contro la San Marino, ma da lì sono poi arrivate tre sconfitte consecutive, dallo 0-1 contro la Florentia fino ...

