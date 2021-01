Il Principe Filippo e la gaffe sul virus che continua a perseguitarlo (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Principe Filippo è quasi ogni giorno protagonista sulle pagine dei tabloid inglesi. A tener banco da qualche tempo è il suo atteggiamento molto scontroso verso i festeggiamenti che la Regina sta facendo preparare per il suo 100esimo compleanno, il prossimo giugno. Ma non è solo questo. Non c’è modo infatti di non associare il Principe Filippo di Edimburgo a una gaffe fatta nel 1988 durante un’intervista con la Deutsche Press. Era ovviamente “una delle sue” ed è ben noto come il consorte della regina Elisabetta sia gaffeur provetto: “Se muoio, vorrei reincarnarmi in un virus letale così da contribuire a risolvere il problema della sovrappopolazione“. Come poteva mai immaginare che in tempi di coronavirus la cosa sarebbe tornata a galla? In ogni caso, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Ilè quasi ogni giorno protagonista sulle pagine dei tabloid inglesi. A tener banco da qualche tempo è il suo atteggiamento molto scontroso verso i festeggiamenti che la Regina sta facendo preparare per il suo 100esimo compleanno, il prossimo giugno. Ma non è solo questo. Non c’è modo infatti di non associare ildi Edimburgo a unafatta nel 1988 durante un’intervista con la Deutsche Press. Era ovviamente “una delle sue” ed è ben noto come il consorte della regina Elisabetta siaur provetto: “Se muoio, vorrei reincarnarmi in unletale così da contribuire a risolvere il problema della sovrappopolazione“. Come poteva mai immaginare che in tempi di coronala cosa sarebbe tornata a galla? In ogni caso, ...

