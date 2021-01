Governo: Fico scelto da Mattarella come “esploratore” di maggioranza (Di sabato 30 gennaio 2021) Ricade nella persona di Fico la scelta del Presidente della Repubblica di dare un mandato esplorativo che dia vita a una nuova maggioranza di Governo Dalla crisi a Fico Ancora non si è concluso il colossal che sta attanagliando la politica del nostro paese. Dopo la crisi di Governo aperta da Matteo Renzi, che ha portato alle successive dimissioni del Presidente Conte, si aprono nuovi scenari. Nella giornata di ieri, infatti, il Presidente della Repubblica, come già avvenne nel 2018 (mossa allora bloccata dallo stesso leader di Iv), ha scelto di affidare il mandato esplorativo al Presidente della Camera. La scelta di Mattarella è quindi ricaduta in Roberto Fico; napoletano, nato nel 1974, esponente del M5s, laureato in Scienze ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Ricade nella persona dila scelta del Presidente della Repubblica di dare un mandato esplorativo che dia vita a una nuovadiDalla crisi aAncora non si è concluso il colossal che sta attanagliando la politica del nostro paese. Dopo la crisi diaperta da Matteo Renzi, che ha portato alle successive dimissioni del Presidente Conte, si aprono nuovi scenari. Nella giornata di ieri, infatti, il Presidente della Repubblica,già avvenne nel 2018 (mossa allora bloccata dallo stesso leader di Iv), hadi affidare il mandato esplorativo al Presidente della Camera. La scelta diè quindi ricaduta in Roberto; napoletano, nato nel 1974, esponente del M5s, laureato in Scienze ...

