Giulia De Lellis bacchetta Alfonso Signorini sulle dinamiche del Grande Fratello Vip (Di sabato 30 gennaio 2021) Giulia De Lellis è stata telespettatrice casuale della puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera che ha dedicato ampio spazio alla coppia più chiacchierata del programma: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Il menu della serata prevedeva per questo segmento l’ennesimo confronto tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Per agevolare l’intimità tra i due, Alfonso Signorini ha convocato Pierpaolo in una stanza della casa appartata dal resto dei concorrenti, tanto che lo stesso conduttore ha incentivato Pierpaolo a sentirsi libero di dire alla Gregoraci ciò che voleva, dal momento che Giulia non poteva sentirlo. Ebbene, questo confronto – di per sé inutile dal momento che Pierpaolo ora sta con Giulia e ogni dubbio sulla ... Leggi su trendit (Di sabato 30 gennaio 2021)Deè stata telespettatrice casuale della puntata delVip di ieri sera che ha dedicato ampio spazio alla coppia più chiacchierata del programma: Pierpaolo Pretelli eSalemi. Il menu della serata prevedeva per questo segmento l’ennesimo confronto tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Per agevolare l’intimità tra i due,ha convocato Pierpaolo in una stanza della casa appartata dal resto dei concorrenti, tanto che lo stesso conduttore ha incentivato Pierpaolo a sentirsi libero di dire alla Gregoraci ciò che voleva, dal momento chenon poteva sentirlo. Ebbene, questo confronto – di per sé inutile dal momento che Pierpaolo ora sta cone ogni dubbio sulla ...

zazoomblog : Giulia De Lellis attacca Signorini e il GF VIP: “Che tristezza lasciateli in pace!” - #Giulia #Lellis #attacca… - itsmc17 : RT @GiuseppeporroIt: 'Che cose brutte', Giulia De Lellis sbotta contro Alfonso Signorini e il GF VIP: ecco che cosa ha detto (FOTO) #gfvip… - MMartinaa_____ : RT @GiuseppeporroIt: 'Che cose brutte', Giulia De Lellis sbotta contro Alfonso Signorini e il GF VIP: ecco che cosa ha detto (FOTO) #gfvip… - BaglivoNaomi : RT @Mary79374836: Comunque gdl che scende in campo a difendere Giulia e Pier lei che non si fila nessuno è il top ti adoro Giulia de Lellis… - yesprelemi : RT @GiuseppeporroIt: 'Che cose brutte', Giulia De Lellis sbotta contro Alfonso Signorini e il GF VIP: ecco che cosa ha detto (FOTO) #gfvip… -