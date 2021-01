Gabriel Garko riappare sui social con una flebo al braccio: il post che preoccupa (Di sabato 30 gennaio 2021) Gabriel Garko preoccupa i fan per essere apparso in un inaspettato post sui social, che lo immortala con la flebo al braccio in un ospedale. Il post in questione giunge sul profilo Instagram ufficiale dell’attore, con tanto di messaggio rivelatorio di Garko che cerca di assicurare i follower sulle sue condizioni di salute, senza però rivelare i dettagli della sua flebo. Garko ha rivelato di recente di non voler più apparire in tv per rivelazioni private, dopo aver fatto coming-out proprio nel piccolo schermo. Sarà per questo, forse, che ora l’attore preferisce non dire molto sulla sua salute attuale? Gabriel Garko riappare su ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 30 gennaio 2021)i fan per essere apparso in un inaspettatosui, che lo immortala con laalin un ospedale. Ilin questione giunge sul profilo Instagram ufficiale dell’attore, con tanto di messaggio rivelatorio diche cerca di assicurare i follower sulle sue condizioni di salute, senza però rivelare i dettagli della suaha rivelato di recente di non voler più apparire in tv per rivelazioni private, dopo aver fatto coming-out proprio nel piccolo schermo. Sarà per questo, forse, che ora l’attore preferisce non dire molto sulla sua salute attuale?su ...

