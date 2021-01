Gabriel Garko in ospedale: “Attaccato ad una flebo”. Fan allarmati, ma l’attore tranquillizza tutti (Di sabato 30 gennaio 2021) E’ bastata la foto pubblicata in una Storia su Instagram per allarmare tutti i fan di Gabriel Garko. Il noto attore ed ex modello è stato subito sommerso dalle domande degli ammiratori e delle ammiratrici, tutti desiderosi di capire come stesse Gabriel e perchè si trovasse in ospedale. Come noto, lo scorso mese di dicembre Garko ha confessato da Barbara D’Urso di aver contratto il Covid-19, ed è anche per questo che i fan si sono molto preoccupati nel vederlo in ospedale, con una flebo attaccata al braccio. “Attaccato a una flebo”, scrive Garko, precisando poi che “va tutto bene”, proprio per tranquillizzare i tantissimi che si erano ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 30 gennaio 2021) E’ bastata la foto pubblicata in una Storia su Instagram per allarmarei fan di. Il noto attore ed ex modello è stato subito sommerso dalle domande degli ammiratori e delle ammiratrici,desiderosi di capire come stessee perchè si trovasse in. Come noto, lo scorso mese di dicembreha confessato da Barbara D’Urso di aver contratto il Covid-19, ed è anche per questo che i fan si sono molto preoccupati nel vederlo in, con unaattaccata al braccio. “a una”, scrive, precisando poi che “va tutto bene”, proprio perre i tantissimi che si erano ...

