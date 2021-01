Festival di Sanremo 2021, Fedez e Francesca Michielin a rischio squalifica (Di sabato 30 gennaio 2021) . Ecco il motivo. ROMA – Fedez e Francesca Michielin a rischio squalifica dal prossimo Festival di Sanremo 2021. Non c’è pace per la kermesse canora che potrebbe vedere due dei protagonisti non salire sul palco dell’Ariston. Secondo quanto scritto da La Repubblica, il rapper avrebbe fatto ascoltare in una storia su Instagram una parte del brano. Il video è stato subito rimosso, ma i social non perdonano e il filmato è diventato subito virale. La Rai ha attivato tutte le verifiche del caso per accertare quanto successo. Se confermato, si potrebbe decidere con l’espulsione di Fedez (e di conseguenza della sua partner) Francesca Michielin dal Festival. Non si esclude, se i tempi ... Leggi su newsmondo (Di sabato 30 gennaio 2021) . Ecco il motivo. ROMA –dal prossimodi. Non c’è pace per la kermesse canora che potrebbe vedere due dei protagonisti non salire sul palco dell’Ariston. Secondo quanto scritto da La Repubblica, il rapper avrebbe fatto ascoltare in una storia su Instagram una parte del brano. Il video è stato subito rimosso, ma i social non perdonano e il filmato è diventato subito virale. La Rai ha attivato tutte le verifiche del caso per accertare quanto successo. Se confermato, si potrebbe decidere con l’espulsione di(e di conseguenza della sua partner)dal. Non si esclude, se i tempi ...

