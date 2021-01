Fedez spoilera la canzone di Sanremo 2021, ora è a rischio squalifica? (Di sabato 30 gennaio 2021) Fedez a rischio squalifica al Festival di Sanremo 2021? Il cantante, attraverso un video pubblicato sui suoi profili social, avrebbe infatti spoilerato la canzone con cui dovrebbe esibirsi sul palco dell’Ariston insieme a Francesca Michielin. Nel filmato, rimosso poco dopo, si vede il piccolo Leone dare i voti alla canzone del papà ‘Chiamami per nome’, di cui si ascoltava una brevissima parte. Su Instagram sono arrivati alcuni commenti che hanno sottolineato come Fedez abbia fornito un piccolo spoiler che potrebbe costargli caro. Il direttore artistico Amadeus prenderà dei provvedimenti? SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021)al Festival di? Il cantante, attraverso un video pubblicato sui suoi profili social, avrebbe infattito lacon cui dovrebbe esibirsi sul palco dell’Ariston insieme a Francesca Michielin. Nel filmato, rimosso poco dopo, si vede il piccolo Leone dare i voti alladel papà ‘Chiamami per nome’, di cui si ascoltava una brevissima parte. Su Instagram sono arrivati alcuni commenti che hanno sottolineato comeabbia fornito un piccolo spoiler che potrebbe costargli caro. Il direttore artistico Amadeus prenderà dei provvedimenti? SportFace.

bimbadiziamara : ma in che senso fedez ha pubblicato un video in cui “spoilera” la canzone di Sanremo? E quindi c’è rischio di squal… - streamof_con : RT @Gav4tzony: Fedez spoilera la canzone di Sanremo. Francesca Michielin: - clefibeleos : RT @Gav4tzony: Fedez spoilera la canzone di Sanremo. Francesca Michielin: - ggloriasparkles : Fedez che spoilera ?? - wajtingforlouis : RT @vicolociecoo__: ma Fedez che spoilera la canzone di Sanremo,rischiando la squalifica e rischiando così di non vedere il duo Fedez-Michi… -