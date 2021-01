"Effetti straordinari". Tutta la verità sulla cura con gli anticorpi monoclonali (Di sabato 30 gennaio 2021) Alessandro Ferro Riduce del 70% la carica virale e dell'80% il rischio di contrarre la malattia. Ecco lo studio sulla cura contro il Covid: "I dati sono solidi e di notevole rilevanza" Gli anticorpi monoclonali possono essere la vera svolta nella lotta al Covid-19: ottime notizie arrivano dagli Stati Uniti dove nuovi studi clinici e sperimentazioni hanno dato risultati eccellenti. Ecco i risultati I dati della Ely Lilly, azienda farmaceutica globale con sede a Indianapolis, fanno ben sperare: l'azione combinata degli anticorpi monoclonali bamlanivimab (LY-CoV555 il nome tecnico) ed etesevimab (LY-CoV016) hanno ridotto del 70% il rischio di ospedalizzazione o di morte nei pazienti già affetti da Covid-19 ed il Bamlanivimab, da solo, è stato anche autorizzato per uso di ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 30 gennaio 2021) Alessandro Ferro Riduce del 70% la carica virale e dell'80% il rischio di contrarre la malattia. Ecco lo studiocontro il Covid: "I dati sono solidi e di notevole rilevanza" Glipossono essere la vera svolta nella lotta al Covid-19: ottime notizie arrivano dagli Stati Uniti dove nuovi studi clinici e sperimentazioni hanno dato risultati eccellenti. Ecco i risultati I dati della Ely Lilly, azienda farmaceutica globale con sede a Indianapolis, fanno ben sperare: l'azione combinata deglibamlanivimab (LY-CoV555 il nome tecnico) ed etesevimab (LY-CoV016) hanno ridotto del 70% il rischio di ospedalizzazione o di morte nei pazienti già affetti da Covid-19 ed il Bamlanivimab, da solo, è stato anche autorizzato per uso di ...

toscananotizie : RT @Sere_Spinelli: Rapporto 2020 su condizione abitativa in #Toscana: mettere al centro tema diritto alla #casa, necessari interventi stra… - controradio : Casa, presentato il nono rapporto sulla condizione abitativa in Toscana - - Sere_Spinelli : Rapporto 2020 su condizione abitativa in #Toscana: mettere al centro tema diritto alla #casa, necessari interventi… - BPizzutelli : RT @papa5_pasquale: @BPizzutelli Le vibrazioni..... sembrerebbe una cosa da poco, a ben riflettere sono capaci di generare e sprigionare ef… - papa5_pasquale : @BPizzutelli Le vibrazioni..... sembrerebbe una cosa da poco, a ben riflettere sono capaci di generare e sprigionar… -