Cupra Formentor - Test in pista per la cinque cilindri

La Cupra ha annunciato per la Formentor sette diverse motorizzazioni, ma ha per il momento presentato solo le 1.5 TSI da 150 CV e 2.0 TSI da 310 CV, annunciando poi l'arrivo di un'ibrida plug-in da 245 CV. Le foto spia odierne, però, anticipano un modello aggiuntivo, del quale per ora non si conoscono i dettagli. L'unico indizio è lo scarico. Il prototipo, fotografato al Nürburgring, appare completamente di serie e privo di qualsiasi pellicola di protezione. Tuttavia gli scarichi posteriori non sono allineati a coppie come sui modelli attualmente in vendita, ma sono sfalsati su due livelli. Questo dettaglio, da solo, dovrebbe confermare la presenza di un propulsore differente da quelli attuali: chi ha visto passare la vettura ha anche confermato che il suono è decisamente diverso da quelli dei propulsori TSI a quattro cilindri.

Ultime Notizie dalla rete : Cupra Formentor I giocatori del FC Barcelona entrano nel mondo CUPRA e personalizzano le proprie auto

Durante l'evento, tenutosi nel pieno rispetto delle necessarie misure sanitarie e di sicurezza, CUPRA ha dispiegato la sua gamma completa di vetture, a partire da CUPRA Formentor, primo modello ...

Un esemplare senza camuffature della Suv sportiva è stato fotografato al Nürburgring: dentro al cofano potrebbe nascondere un motore di derivazione Audi ...

