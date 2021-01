Carragher sentenzia | “Messi è migliore di Ronaldo | ma rispetto più CR7”

Leggi su sportface

(Di sabato 30 gennaio 2021) “Ildei due è, non ho mai cambiato opinione al riguardo. Detto questo, credo di avere piùper Cristiano, perché ha un talento incredibile, ma sono la sua mentalità, la sua concentrazione, la sua etica del lavoro che lo hanno reso quello che è, portandolo a un livello altissimo. Quando pensi chesia finito o cheabbia fatto qualcosa di incredibile, Cristiano fa qualcosa di altrettanto speciale. La mia risposta quindi è definitiva, ma non troppo“. Questo è il giudizio personale di Jamie, icona del Liverpool, in merito all’eterno confronto tra Lionele Cristiano. L’ex difensore inglese ha evidenziato il talento oltre ogni logica umana della ‘Pulce’ argentina, per poi ...