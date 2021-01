Basket | Mike James-CSKA Mosca | adesso la pace è definitiva

(Di sabato 30 gennaio 2021)mente fatta trae il. Il giocatore ha pubblicato una lettera su Twitter, seguita poco dopo dalla comunicazione del club di reintegro nelle attività del club. Questa la lettera del giocatore: “L’8 gennaio mio nonno se n’è andato a causa di un cancro ai polmoni. Da quel momento la mia vita personale è stata un saliscendi continuo, e ci sono stati molti cambiamenti. Sfortunatamente questi sono entrati nella mia vita professionale e molte incomprensioni tra me e il club sono arrivate ai media. Prima di tutto voglio dire che questa cosa mi è molto cara, e non è un’informazione che vorrei veder sparsa nei media. Inoltre, vorrei anche dire che c’è modo e modo per trattare le cose, e non ho gestito le cose, in questa situazione, nel miglior modo possibile ...

Evidentemente entrambe le parti non avevano alcun interesse a separarsi, almeno per questa stagione: da una parteJames , che ha un ricco contratto triennale e comunque non avrebbe potuto ...Per Utah si conferma la vetta della classifica ed ancheConley con 22 punti, 9 assist e 3 rimbalzi, per Dallas, Luka Doncic ottiene 25 punti, 7 assist e 6 rimbalzi. I Los Angeles Clippers ...Pace definitivamente fatta tra Mike James e il CSKA Mosca. Il giocatore ha pubblicato una lettera su Twitter, seguita poco dopo dalla comunicazione del club di reintegro nelle attività del club. Quest ...Continuano le news da Mosca, sempre poche positive per il club campione in carica in EuroLeague. Milutinov ha subito un infortunio grave che lo costringerà a saltare tutta la stagione.