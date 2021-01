Astrazeneca-Ue, leggibili per errore parti oscurate del contratto: ordine vale 870 milioni, consegna senza profitto solo fino all’1 luglio (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo le polemiche perché molte parti del contratto per l’acquisto del vaccino anti Covid risultavano omissate, lunedì sera alla diatriba tra Astrazeneca e la Ue si è aggiunto un altro tassello. Perché è emerso – il primo a scriverne è stato Der Spiegel – che utilizzando la funzione Segnalibri di Adobe è possibile leggere parte delle frasi nascoste, in particolare quelle che contengono informazioni sul costo delle forniture e una che potrebbe limitare l’estensione temporale dell’impegno a consegnare le dosi a prezzo di costo. Resta ora da vedere se da questa svista scaturirà un nuovo contenzioso, perché la pubblicazione del documento è avvenuta solo dopo aver ottenuto il consenso della controparte che era però evidentemente condizionato al fatto che alcune parti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo le polemiche perché moltedelper l’acquisto del vaccino anti Covid risultavano omissate, lunedì sera alla diatriba trae la Ue si è aggiunto un altro tassello. Perché è emerso – il primo a scriverne è stato Der Spiegel – che utilizzando la funzione Segnalibri di Adobe è possibile leggere parte delle frasi nascoste, incolare quelle che contengono informazioni sul costo delle forniture e una che potrebbe limitare l’estensione temporale dell’impegno are le dosi a prezzo di costo. Resta ora da vedere se da questa svista scaturirà un nuovo contenzioso, perché la pubblicazione del documento è avvenutadopo aver ottenuto il consenso della controparte che era però evidentemente condizionato al fatto che alcune...

