Ufficiale | Fermana | rescissione per il centrocampista Persia

La Fermana annuncia la rescissione del contratto del centrocampista Angelo Persia. Il comunicato Ufficiale del club: "La Fermana comunica di aver raggunto l'accordo per la rescissione del contratto che legava Angelo Persia alla società gialloblù. La società augura al centrocampista le migliori fortune per il proseguo della carriera". Foto: Fermana sito Ufficiale

La Fermana comunica di aver raggiunto l’accordo per il passaggio a titolo definitivo in gialloblù di Simone D’Anna. Classe 1990, l’esterno ...

