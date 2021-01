‘Temptation Island’, ex protagonista in lacrime sui social: “Sono positiva al Covid a pochi giorni dal parto” (Video) (Di venerdì 29 gennaio 2021) Mancano pochissime settimane e due ex protagonisti di Temptation Island diventeranno genitori per la terza volta. Stiamo parlando di Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo. Dopo aver dato alla luce Beatrice ed Enea, Alessandra è in attesa di un’altra femminuccia e il suo nome sarà Adria. Alessandra è all’ultimo mese di gravidanza e purtroppo nelle ultime ore, facendo degli accertamenti dovuti alla gravidanza, ha scoperto di essere positiva al Covid 19 e con dispiacere ha raccontato quello che sta attraversando ai suoi follower: Ho dei sintomi come dolori a tutto il corpo. Mi sentivo molto stanca ma associavo tutto alla gravidanza. Ieri facendo il tracciato mi hanno fatto il tampone e la sera ho ricevuto questa notizia. La prima volta che mi Sono sentita male era la settimana scorsa ma associavo tutto ad un ... Leggi su isaechia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Mancanossime settimane e due ex protagonisti di Temptation Island diventeranno genitori per la terza volta. Stiamo parlando di Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo. Dopo aver dato alla luce Beatrice ed Enea, Alessandra è in attesa di un’altra femminuccia e il suo nome sarà Adria. Alessandra è all’ultimo mese di gravidanza e purtroppo nelle ultime ore, facendo degli accertamenti dovuti alla gravidanza, ha scoperto di essereal19 e con dispiacere ha raccontato quello che sta attraversando ai suoi follower: Ho dei sintomi come dolori a tutto il corpo. Mi sentivo molto stanca ma associavo tutto alla gravidanza. Ieri facendo il tracciato mi hanno fatto il tampone e la sera ho ricevuto questa notizia. La prima volta che misentita male era la settimana scorsa ma associavo tutto ad un ...

