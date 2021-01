Telegram: introdotta l’importazione Chat (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’aggiornamento di Telegram Messenger per Desktop e Mobile parta maggiore privacy e la possibilità di importare le Chat da altre app di messaggistica. Telegram – Importa Chat, riduci spazio, aumenta la privacy Telegram continua la sua espansione e durante questo mese il team di gestione e sviluppo ha registrato l’aumento di oltre 100 milioni di utenti. In passato l’app di messaggistica ha dimostrato più volte di mirare a fornire un servizio leggero e mirato alla privacy. Con il nuovo aggiornamento Telegram Messenger introduce l’importazione delle Chat dai servizi: WhatsApp, Line e KakaoTalk. Le novità lato Chat non si fermano qui e si aggiungono importanti controlli per la gestione delle conversazioni. Ecco il changelog ... Leggi su windowsinsiders (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’aggiornamento diMessenger per Desktop e Mobile parta maggiore privacy e la possibilità di importare leda altre app di messaggistica.– Importa, riduci spazio, aumenta la privacycontinua la sua espansione e durante questo mese il team di gestione e sviluppo ha registrato l’aumento di oltre 100 milioni di utenti. In passato l’app di messaggistica ha dimostrato più volte di mirare a fornire un servizio leggero e mirato alla privacy. Con il nuovo aggiornamentoMessenger introducedelledai servizi: WhatsApp, Line e KakaoTalk. Le novità latonon si fermano qui e si aggiungono importanti controlli per la gestione delle conversazioni. Ecco il changelog ...

