Speciale Informatica da Euronics | tante offerte tra tablet e notebook fino al 3 febbraio

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Anche dopo aver approfittato dellepromozioni ad accavallarsi tra il periodo del Black Friday e le festività natalizie tra quelle di, MediaWord, Unieuro o Amazon, gli appassionati di hi-tech possono comunque portarsi a casa diversi articoli a prezzo ridotto anche in queste prime settimane del 2021. Non a caso, proprio la prima tra le catene citate ha appena lanciato una nuova iniziativa, utile a sedurre animi e portafogli dei potenziali acquirenti. Ci riferiamo in particolare allo, che sarà attivo con diverseal prossimo 3. Attenzione però, perché come comunicato dalla stessa catena specializzata in elettronica di consumo gli sconti sono validi solo online per la vendita in eCommerce. Sconti, quelli legati ...