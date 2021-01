SOS incompatibilità astrologica in smart working

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Che dividiate l’appartamento con il vostro partner, uno o più coinquilini, l’amico/a del cuore, il fratello o la sorella, il discorso non cambia: la convivenza, quando si lavora da casa e ci si ritrova insieme 24 ore su 24, può essere una prova difficilissima. Già lo era prima, in condizioni normali, quando cioè si usciva (in genere almeno uno dei due) per recarsi al lavoro, ritrovandosi la sera con il desiderio di condividere la propria giornata e godersi l’intimità di casa. Ma in questa condizione di stretta vicinanza ogni giorno, ogni ora, le cose si complicano.