Serie A, Milan e Juve contro gli ex Mihajlovic e Ranieri. Lazio, rivincita con l’Atalanta? (Di venerdì 29 gennaio 2021) Finito il girone di andata in testa alla classifica e archiviato un emozionante derby di Coppa Italia, il Milan si troverà di fronte al Bologna per provare a iniziare nel migliore dei modi il girone di ritorno.La classifica parla dei rossoneri come favoriti, ma nell’ultimo turno i felsinei hanno sviluppato lo stesso Indice di Efficienza Fisica (91,4%) e addirittura un Indice di Efficienza Tecnica più elevato (89,6% vs 88,1%). Il Milan, che dovrà recuperare dopo i 106km – di cui quattro nella soglia di sprint – percorsi nel quarto di Coppa Italia, si troverà di fronte una squadra che, nell’ultimo turno contro i campioni d’Italia, è riuscita a completare il 50% di passaggi ad alto coefficiente di difficoltà, oltre che a concludere positivamente la metà degli uno contro uno. Saranno molto interessanti i duelli in ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Finito il girone di andata in testa alla classifica e archiviato un emozionante derby di Coppa Italia, ilsi troverà di fronte al Bologna per provare a iniziare nel migliore dei modi il girone di ritorno.La classifica parla dei rossoneri come favoriti, ma nell’ultimo turno i felsinei hanno sviluppato lo stesso Indice di Efficienza Fisica (91,4%) e addirittura un Indice di Efficienza Tecnica più elevato (89,6% vs 88,1%). Il, che dovrà recuperare dopo i 106km – di cui quattro nella soglia di sprint – percorsi nel quarto di Coppa Italia, si troverà di fronte una squadra che, nell’ultimo turnoi campioni d’Italia, è riuscita a completare il 50% di passaggi ad alto coefficiente di difficoltà, oltre che a concludere positivamente la metà degli unouno. Saranno molto interessanti i duelli in ...

SkySport : Rafael Leao, il giocatore del Milan inizia la carriera musicale, ecco l'album 'Beginning' - SkySport : Milan, Calhanoglu è guarito dal Covid-19: le news - TuttoMercatoWeb : Milan, Calhanoglu è tornato. Covid-19 superato, la gioia del turco: 'I. Am. Back' - DonatoBulfon : I convocati rossoneri per #BolognaMilan. Torna @IsmaelBennacer, non c'è @hakanc10 che potrebbe però unirsi ai compa… - notizie_milan : Bologna-Milan, i convocati di Pioli -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Milan Serie A: riparte sfida Milan - Inter, bis Atalanta - Lazio

Riprende la volata tra Milan e Inter, si spera con modalità meno aggressive dello scontro tra i pesi massimi Ibra - Lukaku. ...il tecnico non è la manovra offensiva (ha il secondo attacco della serie A) ...

Serie A, Milan e Juve contro gli ex Mihajlovic e Ranieri. Lazio, rivincita con l'Atalanta?

Finito il girone di andata in testa alla classifica e archiviato un emozionante derby di Coppa Italia, il Milan si troverà di fronte al Bologna per provare a iniziare nel migliore dei modi il girone di ritorno. La classifica parla dei rossoneri come favoriti, ma nell'ultimo turno i felsinei hanno ...

Juve, Bentancur verso il recupero. Udinese, subito Llorente. Gasp, c'è Ruggeri La Gazzetta dello Sport Bologna-Milan, i convocati di Pioli: la decisione su Calhanoglu / News

Stefano Pioli, alla vigilia di Bologna-Milan, ha diramato la lista dei convocati rossoneri. Assente Hakan Calhanoglu nonostante negatività al coronavirus ...

Serie A, Milan e Juve contro gli ex Mihajlovic e Ranieri. Lazio, rivincita con l’Atalanta?

Finito il girone di andata in testa alla classifica e archiviato un emozionante derby di Coppa Italia, il Milan si troverà di fronte al Bologna per provare a iniziare nel migliore dei modi il girone d ...

Riprende la volata trae Inter, si spera con modalità meno aggressive dello scontro tra i pesi massimi Ibra - Lukaku. ...il tecnico non è la manovra offensiva (ha il secondo attacco dellaA) ...Finito il girone di andata in testa alla classifica e archiviato un emozionante derby di Coppa Italia, ilsi troverà di fronte al Bologna per provare a iniziare nel migliore dei modi il girone di ritorno. La classifica parla dei rossoneri come favoriti, ma nell'ultimo turno i felsinei hanno ...Stefano Pioli, alla vigilia di Bologna-Milan, ha diramato la lista dei convocati rossoneri. Assente Hakan Calhanoglu nonostante negatività al coronavirus ...Finito il girone di andata in testa alla classifica e archiviato un emozionante derby di Coppa Italia, il Milan si troverà di fronte al Bologna per provare a iniziare nel migliore dei modi il girone d ...