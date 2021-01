**Sanremo: Malgioglio, 'ad Amadeus direi di aspettare, lui è un numero 1'** (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “Se io dovessi parlare adesso con Amadeus gli direi di aspettare magari un mese con la speranza che questa epidemia si calmi. Adesso dobbiamo stare molto attenti perché Sanremo è una macchina che richiama tanta gente, migliaia di persone, l'entourage è immenso. Dico ad Amadeus di essere molto positivo, lui è un numero 1, è un ragazzo intelligente e sicuramente capirà anche questo momento. Aspettiamo un mese”. E' il consiglio che Cristiano Malgioglio invia ad Amadeus commentando con l'AdnKronos le polemiche sulla prossima edizione del Festival di Sanremo innescate da un tweet con il quale ieri il ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini affermava che “il teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri" arrivando ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “Se io dovessi parlare adesso conglidimagari un mese con la speranza che questa epidemia si calmi. Adesso dobbiamo stare molto attenti perché Sanremo è una macchina che richiama tanta gente, migliaia di persone, l'entourage è immenso. Dico addi essere molto positivo, lui è un1, è un ragazzo intelligente e sicuramente capirà anche questo momento. Aspettiamo un mese”. E' il consiglio che Cristianoinvia adcommentando con l'AdnKronos le polemiche sulla prossima edizione del Festival di Sanremo innescate da un tweet con il quale ieri il ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini affermava che “il teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri" arrivando ...

