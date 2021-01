Roma, colpo grosso al McDonald’s: aperta la cassaforte con la fiamma ossidrica, è caccia ai ladri (Di venerdì 29 gennaio 2021) Furto ben organizzato ad un McDonald’s di Roma dove sono stati portati via ben 15mila euro dalle casse della nota catena di Fast Food. Il colpo è avvenuto nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28, e a farne scoperta sono stati proprio i dipendenti del McDonald’s. Una volante è stata chiamata alle 7:30 circa dai dipendenti del McDonald’s in via Nomentana 1141, poiché avevano trovato tracce di fiamma ossidrica ed evidenti segni di infrazione. Leggi anche: Roma, colpo grosso sulla Tuscolana: rubano merce per 1.600 euro, fermate due giovani ladre Sul posto sono intervenuti gli agenti del III Distretto Fidene Serpentata che subito hanno confermato il furto e fatto partire le indagini: i ladri avrebbero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Furto ben organizzato ad undidove sono stati portati via ben 15mila euro dalle casse della nota catena di Fast Food. Ilè avvenuto nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28, e a farne scoperta sono stati proprio i dipendenti del. Una volante è stata chiamata alle 7:30 circa dai dipendenti delin via Nomentana 1141, poiché avevano trovato tracce died evidenti segni di infrazione. Leggi anche:sulla Tuscolana: rubano merce per 1.600 euro, fermate due giovani ladre Sul posto sono intervenuti gli agenti del III Distretto Fidene Serpentata che subito hanno confermato il furto e fatto partire le indagini: iavrebbero ...

