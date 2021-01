Rocco Siffredi: "Non sono più a mio agio davanti al corpo di una ragazza" - (Di venerdì 29 gennaio 2021) Novella Toloni Al Corriere il celebre porno attore ha parlato del suo passato e del futuro, dove si vede sempre meno protagonista della scena hard e ha svelato: "Mi vedo invecchiato" Che avrebbe smesso lo ha detto almeno tre volte. Poi, però, Rocco Siffredi è sempre tornato sui suoi passi. Troppo difficile staccarsi da un ambiente, quello dell'hard, che lo ha reso celebre in tutto il mondo quasi come un'icona. Ma oggi, alla soglia dei 57 anni, è il momento dei bilanci anche per lui e l'addio all'azione sembra essere sempre più imminente. "Tanti mi chiedono: 'Ma come fai ancora a fare queste performance'. La verità è che non vorrei mai arrivare a dire che non ce la faccio più", ha confessato il porno attore al Corriere della Sera. Nell'ultima intervista rilasciata al quotidiano, Rocco Siffredi ha fatto ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Novella Toloni Al Corriere il celebre porno attore ha parlato del suo passato e del futuro, dove si vede sempre meno protagonista della scena hard e ha svelato: "Mi vedo invecchiato" Che avrebbe smesso lo ha detto almeno tre volte. Poi, però,è sempre tornato sui suoi passi. Troppo difficile staccarsi da un ambiente, quello dell'hard, che lo ha reso celebre in tutto il mondo quasi come un'icona. Ma oggi, alla soglia dei 57 anni, è il momento dei bilanci anche per lui e l'addio all'azione sembra essere sempre più imminente. "Tanti mi chiedono: 'Ma come fai ancora a fare queste performance'. La verità è che non vorrei mai arrivare a dire che non ce la faccio più", ha confessato il porno attore al Corriere della Sera. Nell'ultima intervista rilasciata al quotidiano,ha fatto ...

