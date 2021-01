Papa Francesco a dieta per curare la sciatalgia: dovrà perdere 7-8 chili. E all’udienza resta seduto: “La sciatica è un ospite un po’ molesto” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Niente operazione chirurgica per Papa Francesco. Ma in cambio dovrà sottoporsi a una dieta per perdere 7 o 8 chili per attenuare la sua sciatalgia. Un’infiammazione al nervo sciatico che il pontefice cura da tempo con farmaci e fisioterapia e che gli ha già impedito di celebrare alcuni riti delle ultime settimane, a partire dal Te Deum di fine anno. Anche stamani, 29 gennaio, Papa Bergoglio è dovuto rimanere seduto in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario e si è scusato con i giudici della Rota Romana per questo: “Buongiorno, dovrei parlare in piedi ma voi sapete che la sciatica è un ospite un po’ molesto. Vi chiedo scusa, vi parlerò seduto”, ha esordito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Niente operazione chirurgica per. Ma in cambiosottoporsi a unaper7 o 8per attenuare la sua. Un’infiammazione al nervo sciatico che il pontefice cura da tempo con farmaci e fisioterapia e che gli ha già impedito di celebrare alcuni riti delle ultime settimane, a partire dal Te Deum di fine anno. Anche stamani, 29 gennaio,Bergoglio è dovuto rimanerein occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario e si è scusato con i giudici della Rota Romana per questo: “Buongiorno, dovrei parlare in piedi ma voi sapete che laè unun po’. Vi chiedo scusa, vi parlerò”, ha esordito ...

