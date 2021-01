Ora scatta l'allarme dei servizi "Ecco i veri numeri dei contagi" (Di venerdì 29 gennaio 2021) Federico Garau Mentre Giuseppi e Co. pensano a come salvare l'esecutivo, arriva l'allarme dell'intelligence italiana: "Il totale dei contagiati è sottostimato a causa del calo del numero dei tamponi" Col Paese in balia di una nuova crisi di governo e l'esecutivo giallorosso più che mai intenzionato a mantenere le poltrone sembra ormai passata in secondo piano quella che da molti è stata definita come un'emergenza sanitaria senza precedenti e si parla meno del numero dei contagi. Mentre nei palazzi della politica si continua a discutere di numeri e maggioranze, arriva sulla scrivania di Giuseppi un dossier redatto dall'intelligence italiana, in cui viene illustrata una situazione epidemiologica assai peggiore rispetto a quella riferita ultimamente. Il numero di soggetti risultati positivi al Coronavirus, ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Federico Garau Mentre Giuseppi e Co. pensano a come salvare l'esecutivo, arriva l'dell'intelligence italiana: "Il totale deiati è sottostimato a causa del calo del numero dei tamponi" Col Paese in balia di una nuova crisi di governo e l'esecutivo giallorosso più che mai intenzionato a mantenere le poltrone sembra ormai passata in secondo piano quella che da molti è stata definita come un'emergenza sanitaria senza precedenti e si parla meno del numero dei. Mentre nei palazzi della politica si continua a discutere die maggioranze, arriva sulla scrivania di Giuseppi un dossier redatto dall'intelligence italiana, in cui viene illustrata una situazione epidemiologica assai peggiore rispetto a quella riferita ultimamente. Il numero di soggetti risultati positivi al Coronavirus, ...

Italia_Notizie : Ora scatta l'allarme dei servizi 'Ecco i veri numeri dei contagi' - RenzoCianchetti : Conte non trova altri voltagabbana? Ora scatta il piano segreto - DanyEffe83 : RT @msn_italia: Conte non trova altri voltagabbana? Ora scatta il piano segreto - msn_italia : Conte non trova altri voltagabbana? Ora scatta il piano segreto - Barbara20993343 : ...??..otto ore di tempo per intervenire...non l'hai fatto...????...ora scatta il blocco. -

Ultime Notizie dalla rete : Ora scatta Conte non trova altri voltagabbana? Ora scatta il piano segreto ilGiornale.it Belen in dolce attesa: il post riferito a Stefano DeMartino?

Dopo la conferma della sua seconda gravidanza, Belen Rodriguez ha pubblicato un post forse riferito ell'ex marito Stefano De Martino ...

Ora scatta l'allarme dei sevizi "Ecco i veri numeri dei contagi"

Governo pensa a salvare le poltrone, ma a palazzo Chigi arriva un dossier degli 007: "Attenzione, contagi da Covid sottostimati a causa dei tamponi" ...

Dopo la conferma della sua seconda gravidanza, Belen Rodriguez ha pubblicato un post forse riferito ell'ex marito Stefano De Martino ...Governo pensa a salvare le poltrone, ma a palazzo Chigi arriva un dossier degli 007: "Attenzione, contagi da Covid sottostimati a causa dei tamponi" ...