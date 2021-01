Omicidio Maurizio Pozzi | assolta la figlia Simona | non fu lei la mandante Il pm aveva chiesto l' ergastolo

Italia_Notizie : Omicidio Maurizio Pozzi, assolta la figlia. Ma il tribunale la condanna a 4 anni: “Fu lei a ordinare di pestare il… - Noovyis : (Omicidio Maurizio Pozzi, assolta la figlia. Ma il tribunale la condanna a 4 anni: “Fu lei a ordinare di pestare il… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Maurizio

... difesa dagli avvocati Filippo Carimati e Franco Silva, è rimasta sempre libera in questi anni e oggi è stata assolta in abbreviato dall'del padrePozzi, 69 anni, e condannata solo ......per lesioni gravi (è stato riqualificato il secondo capo di accusa che era di tentatoper ... 47 anni, accusata di essere la mandante dell'uccisione del padre, 69 anni, commerciante di ...Maurizio Pozzi, storico commerciante di scarpe, fu ucciso nel 2016. La donna, 47 anni, è stata però condannata a 4 anni per un episodio risalente al 2013 in cui aveva ordinato un violento pestaggio ai ...La Procura di Milano aveva chiesto l'ergastolo, ma il giudice l'ha assolta. La 47enne Simona Pozzi, accusata di essere stata la mandante dell'omicidio del padre commerciante ...