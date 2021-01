Oggi in tv, tutta la programmazione di domenica 31 gennaio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Su Rai 1 prosegue la messa in onda della nuova serie targata Rai Fiction con Serena Rossi Mina Settembre. Canale 5 invece trasmetterà una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso. Ma cos’altro ci aspetta stasera in tv? Scopriamolo insieme leggendo tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai ‘Mi chiamo Mina Settembre, vivo a Napoli e sono un’assistente sociale. Giorno per giorno cerco di mettere a posto la vita degli altri e sistemare la mia.’ Anche questa domenica su Rai 1 andranno in onda 2 nuovi episodi della nuova fortunata serie con Serena Rossi. Su Rai 2 andranno in onda 2 episodi della serie 9-1-1 intitolati La storia di Athena e Malfunzionamento. A seguire La domenica Sportiva di Jacopo Volpi per commentare le partite di campionato. Su Rai 3, a partire dalle 20.00, ci ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Su Rai 1 prosegue la messa in onda della nuova serie targata Rai Fiction con Serena Rossi Mina Settembre. Canale 5 invece trasmetterà una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso. Ma cos’altro ci aspetta stasera in tv? Scopriamolo insieme leggendolacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai ‘Mi chiamo Mina Settembre, vivo a Napoli e sono un’assistente sociale. Giorno per giorno cerco di mettere a posto la vita degli altri e sistemare la mia.’ Anche questasu Rai 1 andranno in onda 2 nuovi episodi della nuova fortunata serie con Serena Rossi. Su Rai 2 andranno in onda 2 episodi della serie 9-1-1 intitolati La storia di Athena e Malfunzionamento. A seguire LaSportiva di Jacopo Volpi per commentare le partite di campionato. Su Rai 3, a partire dalle 20.00, ci ...

Da giovedì è in vigore la nuova discussa legge che vieta l’aborto in tutti i casi, tranne se la gravidanza è frutto di stupro, incesto o minaccia la vita della madre. In migliaia in piazza ...

Snam e Cdp rafforzano l’alleanza: al via Renovit che guarda anche alla Borsa

La Cassa entrerà con il 30% in Snam4Efficiency che cambia nome. Confermato al vertice l’ad Cristian Acquistapace. Nel medio periodo si valuta anche la quotazione a Piazza Affari ...

Da giovedì è in vigore la nuova discussa legge che vieta l'aborto in tutti i casi, tranne se la gravidanza è frutto di stupro, incesto o minaccia la vita della madre. In migliaia in piazza ...La Cassa entrerà con il 30% in Snam4Efficiency che cambia nome. Confermato al vertice l'ad Cristian Acquistapace. Nel medio periodo si valuta anche la quotazione a Piazza Affari ...