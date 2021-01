MotoGP, come sta Fausto Gresini? Gli aggiornamenti: cresce la speranza (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono arrivati gli ultimi aggiornamenti circa le condizioni di Fausto Gresini, ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna a causa di un peggioramento dovuto all’aver contratto il Covid-19, che lo ha colpito in maniera davvero feroce. Il gigante del motociclismo mondiale, 60 anni, era stato dato in peggioramento nella scorsa settimana, ma le ultime notizie che arrivano dal figlio Lorenzo sembrano portare dell’ottimismo. Queste le parole della sua comunicazione: “Giovedì babbo ha avuto un altro miglioramento per quanto riguarda l’ossigenazione nel sangue, ma è sempre aiutato tramite ventilatore polmonare a respirare. Durante la fisioterapia lo hanno messo a sedere in poltrona per la prima volta“. Gresini, due volte Campione del Mondo nella classe 125 negli Anni ’80 e poi affermato team manager, era stato inizialmente ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono arrivati gli ultimicirca le condizioni di, ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna a causa di un peggioramento dovuto all’aver contratto il Covid-19, che lo ha colpito in maniera davvero feroce. Il gigante del motociclismo mondiale, 60 anni, era stato dato in peggioramento nella scorsa settimana, ma le ultime notizie che arrivano dal figlio Lorenzo sembrano portare dell’ottimismo. Queste le parole della sua comunicazione: “Giovedì babbo ha avuto un altro miglioramento per quanto riguarda l’ossigenazione nel sangue, ma è sempre aiutato tramite ventilatore polmonare a respirare. Durante la fisioterapia lo hanno messo a sedere in poltrona per la prima volta“., due volte Campione del Mondo nella classe 125 negli Anni ’80 e poi affermato team manager, era stato inizialmente ...

