MAN, IL PARMA ACCENDE LA FANTASIA (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il PARMA ha chiuso per l’acquisto di Dennis Man, una notizia riportata da noi in esclusiva in questi giorni. Si tratta di un esterno offensivo classe 1998, in forza al FCSB (Steaua Bucarest). Una trattativa condotta direttamente dal presidente Krause e che negli ultimissimi minuti ha avuto l’impennata decisiva. Operazione da circa 15 milioni, con una base fissa di 10-11 più bonus. Il talento classe ‘98, ritenuto uno dei calciatori più promettenti della Romania, è arrivato direttamente da Bucarest con un aereo privato, atterrato all’aeroporto Verdi di PARMA in compagnia del suo agente Ioan Becali e Christian Man, padre del calciatore. Si tratta della cessione più fruttuosa della storia della Liga 1 rumena, superando quella di Stanciu che nel 2016 passò dalla Steaua all’Anderlecht per 9,7 milioni. Numeri che però dimostrano che l’investimento dei ducali ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilha chiuso per l’acquisto di Dennis Man, una notizia riportata da noi in esclusiva in questi giorni. Si tratta di un esterno offensivo classe 1998, in forza al FCSB (Steaua Bucarest). Una trattativa condotta direttamente dal presidente Krause e che negli ultimissimi minuti ha avuto l’impennata decisiva. Operazione da circa 15 milioni, con una base fissa di 10-11 più bonus. Il talento classe ‘98, ritenuto uno dei calciatori più promettenti della Romania, è arrivato direttamente da Bucarest con un aereo privato, atterrato all’aeroporto Verdi diin compagnia del suo agente Ioan Becali e Christian Man, padre del calciatore. Si tratta della cessione più fruttuosa della storia della Liga 1 rumena, superando quella di Stanciu che nel 2016 passò dalla Steaua all’Anderlecht per 9,7 milioni. Numeri che però dimostrano che l’investimento dei ducali ...

MauroTranchina : @DiMarzio @1913parmacalcio @JoshuaZirkzee @SkySport @MatteMoretto @FabrizioRomano Minkia! Scusate il francesismo ma… - AngeloVarvara : @Zorochan_1 @NandoPiscopo1 @NicoSchira Alla fine é costato 4.5 milioni come indennizzo ma son noccioline. Lo voleva… - FilippoRubu00 : ??#Parma, super colpo Dennis #Man ???? per 13M dallo #Steaua. Vedremo come si ambienterà nel campionato italiano l’att… - mr_kubra : RT @il_legge: @Buuuubuuulaa #Gervinho ha chiesto di andare e il #Parma non si opporrebbe. #Inglese fuori dal progetto, #Pinamonti si altern… - cucciolosecondo : @Luca100celleASR Seguo subito. Comunque il parma Dennis man e atalanta kovalenko. ?? -