Lingua napoletana, lo scrittore De Giovanni: "Aspetto imprescindibile della nostra identità"

Napoli – "La Lingua napoletana è un Aspetto imprescindibile della nostra identità culturale. Avere un patrimonio linguistico vivo ed in pieno sviluppo che non sia tutelato dalle istituzioni è inconcepibile. Finalmente però è avvenuto, siamo qui per far comprendere con chiarezza quello che noi possiamo fare". Sono queste le parole dello scrittore Maurizio De Giovanni, rilasciate alla stampa a margine dell'incontro con il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, del Comitato tecnico scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione della Lingua napoletana. Un Comitato presieduto dallo stesso ...

"La lingua napoletana è un aspetto imprescindibile della nostra identità culturale. Avere un patrimonio linguistico vivo ed in pieno sviluppo che non sia tutelato dalle istituzioni è inconcepibile. ...

"Noi in questo percorso – spiega De Giovanni - intendiamo coinvolgere tutti perché la Campania ha nella cultura l'unica vera possibilità di crescita economica" ...

Maurizio De Giovanni parla ai giornalisti della necessità di tutelare il patrimonio linguistico napoletano. A margine dell’incontro con il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Ol ...

