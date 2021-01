La pandemia dentro una residenza per anziani (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nelle case di riposo e nelle residenze per anziani il covid ha ucciso migliaia di persone: la vita, la morte, la malattia viste da alcuni ultranovantenni in una struttura italiana. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nelle case di riposo e nelle residenze peril covid ha ucciso migliaia di persone: la vita, la morte, la malattia viste da alcuni ultranovantenni in una struttura italiana. Leggi

Nelle case di riposo e nelle residenze per anziani il covid ha ucciso migliaia di persone: la vita, la morte, la malattia viste da alcuni ultranovantenni in una struttura italiana. Leggi ...

Zingaretti da Mattarella: "Crisi irresponsabile, incarico a Conte"

Il segretario del Pd. "Chiediamo un governo europeista in grado di affrontare le emergenze poste dalla pandemia, che affronti il nodo dello sviluppo e realizzi le riforme istituzionali" ...

