Justin Bieber, il video di «Anyone» è una dichiarazione d'amore per Hailey Baldwin (Di venerdì 29 gennaio 2021) Anyone non è una canzone come tante, ma una dichiarazione d'amore, fragile e potente. «Mi dici che non ti perderò mai / Ma non puoi predire il futuro», ha cantato Justin Bieber, urlando al mondo l'amore per la moglie, Hailey Baldwin. «Sei l'unica cosa buona che io abbia mai fatto», ha ribadito, in un brano dolce, cui giovedì ha voluto dare un secondo accompagnamento video. https://www.youtube.com/watch?v=cvCgv775KRs

La popstar canadese, che per accompagnare il proprio brano ha utilizzato due diversi video, ha rilasciato online il secondo, un filmato amatoriale in bianco e nero in cui non ci sono attori e attrici.

