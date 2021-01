**Iv: fonti M5S, 'interrogazione Cabras su Renzi sciocchezza, 15 minuti notorietà'** (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “L'interrogazione di Cabras? E' una sciocchezza. Si è preso i tipici 15 minuti di notorietà, che possiamo già archiviare”. Lo dicono fonti di primo piano del M5S all'Adnkronos, riguardo all'interrogazione di Pino Cabras (M5S), vicepresidente della Commissione Esteri alla Camera, sulla consulenza di Matteo Renzi all'Arabia Saudita. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “L'di? E' una. Si è preso i tipici 15di, che possiamo già archiviare”. Lo diconodi primo piano del M5S all'Adnkronos, riguardo all'di Pino(M5S), vicepresidente della Commissione Esteri alla Camera, sulla consulenza di Matteoall'Arabia Saudita.

